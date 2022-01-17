Когда мужчина рвал паспорт, он был трезв
В отношении 36-летнего улан-удэнца возбуждено уголовное дело за порванный паспорт возлюбленной.
- Поздним вечером 6 декабря в полицию позвонила 32-летняя местная жительница и сообщила о конфликте с сожителем. Она пояснила, что возникшая между ними ссора на бытовой почве переросла в дебош. Кроме того, в ходе словесной перепалки гражданский супруг порвал её паспорт, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место. Они пресекли семейный конфликт и провели профилактическую беседу с мужчиной.
После информация была передана участковому уполномоченному полиции для проведения проверки. В итоге дознаватель принял решение о возбуждении уголовного дела за порчу документа.
Отметим, мужчина был трезв. Он трудоустроен, ранее не судим. Свою вину он признал.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце 2021 года забайкалец порвал паспорт возлюбленной, чтобы она не уехала к другому.
Справка:
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия является противоправным деянием и влечёт уголовную ответственность.
Улан-удэнец обзавёлся «уголовкой» из-за порванного паспорта
Происшествия, Фото:
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