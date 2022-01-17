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Житель Братска убил мужчину и поджёг дом, убив ещё и пенсионерку

Житель Братска убил мужчину и поджёг дом, убив ещё и пенсионерку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пожилая женщина погибла, поскольку не могла самостоятельно передвигаться

34-летнему братчанину предъявлено обвинение в убийстве двух человек.

По версии следствия, 12 января в доме, расположенном на улице Геофизическая, произошёл пожар. В ходе тушения пожарные обнаружили обгоревшие тела пожилой женщины и мужчины, у последнего имелись колото-резаные ранения.

Вскоре следователи СК и сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, причастного к убийству. На допросе он признался в содеянном.

Выяснилось, что братчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из неприязни убил 48-летнего мужчину. Заметая следы, он поджёг дом и сбежал. Мужчина знал, что в доме находится 81-летняя мать погибшего, которая в силу болезни не могла самостоятельно передвигаться. Пенсионерка в итоге погибла в горящем доме.

Обвиняемого арестовали. Проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



убийство двух и более лиц

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