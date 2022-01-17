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В Улан-Удэ девочка сломала ключицу, катаясь на «ватрушке»

В Улан-Удэ девочка сломала ключицу, катаясь на «ватрушке»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшая девочка находится в больнице

В Улан-Удэ 12-летняя девочка получила перелом ключицы, катаясь на тюбинге. Так называемая «ватрушка» была привязана тросом к машине, но в какой-то девочка вылетела на землю.

В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пострадавшую госпитализировали и уже прооперировали. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Подобные случаи нередко происходят зимой. В прошлом году в Закаменске 14-летний подросток попал под колёса автомобиля, катаясь на «ватрушке». За нарушение правил перевозки пассажиров водителю грозит административная ответственность по ст. 12.23 КоАП. В случае получения тяжёлых травм или гибели пассажира - уголовная ответственность, предупреждали в УГИБДД по Бурятии. 

В территориальном центре медицины катастроф рассказывали, что делать, если зимние развлечения обернулись неприятностью. В первую очередь при неудачном падении не стоит самостоятельно определять серьёзность травмы, пытаться вправить неестественное положение конечности, а нужно дождаться приезда медиков и доверить им спасение жизни пострадавшего. 

травмы тюбинг

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