Пострадавшая девочка находится в больнице
В Улан-Удэ 12-летняя девочка получила перелом ключицы, катаясь на тюбинге. Так называемая «ватрушка» была привязана тросом к машине, но в какой-то девочка вылетела на землю.
В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пострадавшую госпитализировали и уже прооперировали. Её состояние оценивается как удовлетворительное.
Подобные случаи нередко происходят зимой. В прошлом году в Закаменске 14-летний подросток попал под колёса автомобиля, катаясь на «ватрушке». За нарушение правил перевозки пассажиров водителю грозит административная ответственность по ст. 12.23 КоАП. В случае получения тяжёлых травм или гибели пассажира - уголовная ответственность, предупреждали в УГИБДД по Бурятии.
В территориальном центре медицины катастроф рассказывали, что делать, если зимние развлечения обернулись неприятностью. В первую очередь при неудачном падении не стоит самостоятельно определять серьёзность травмы, пытаться вправить неестественное положение конечности, а нужно дождаться приезда медиков и доверить им спасение жизни пострадавшего.
В Улан-Удэ девочка сломала ключицу, катаясь на «ватрушке»
Происшествия, Фото:
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