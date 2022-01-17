Жителю Амурской области в Бурятии попались неподкупные полицейские

Возбуждено уголовное дело



На железнодорожной станции города Северобайкальск транспортные полицейские заметили мужчину, который распивал спиртное. Им оказался 36-летний житель Амурской области.



Желая избежать ответственности за распитие алкоголя в общественном месте, мужчина попытался подкупить транспортных полицейских. Он предложил взятку в размере двух тысяч рублей. От денег сотрудники отказались.



За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Наказание по этой статье – до одного года лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

