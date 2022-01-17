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Жителю Амурской области в Бурятии попались неподкупные полицейские

Жителю Амурской области в Бурятии попались неподкупные полицейские
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело

На железнодорожной станции города Северобайкальск транспортные полицейские заметили мужчину, который распивал спиртное. Им оказался 36-летний житель Амурской области.

Желая избежать ответственности за распитие алкоголя в общественном месте, мужчина попытался подкупить транспортных полицейских. Он предложил взятку в размере двух тысяч рублей. От денег сотрудники отказались.

За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Наказание по этой статье – до одного года лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
покушение на дачу взятки должностному лицу

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