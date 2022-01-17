В Улан-Удэ дети обкидывали льдом проезжающие машины

Происходило это в центре города



В паблике uu_news опубликовали видео, где маленькие хулиганы кидались льдом в проезжающие рядом машины. Происходило это на перекрёстке улицы Революции 1905 года и проспекта 50 лет Октября.



«Предупреждение для водителей, на развязке малолетние дурачки кидают лёд в проезжающие машины», - рассказал автор видео.



В комментариях улан-удэнцы прежде всего возмущаются плохому воспитанию со стороны родителей. В будущем такие «увлечения» детей могут влететь им в копеечку:



«Один раз ремонт родители оплатят, а потом все желание отобьет чужое портить», «Какие родители, такие и дети. От осинки не родятся апельсинки.», «Вот такое воспитание родителей!»



Также некоторые пользователи отметили, что это не единичный случай в городе.



«В прошлом году, в 44 квартале на остановке «Женская консультация» тоже кидали на остановку. Я с работы вечером с микроавтобуса шла, сразу прилетел комок снега мне в голову. Мальчишки испугались и побежали. Пока поднималась, успели удрать. Жесть!», «На Мелькомбинате также», «На Тулаева тоже так делают».

