Происходило это в центре города
В паблике uu_news опубликовали видео, где маленькие хулиганы кидались льдом в проезжающие рядом машины. Происходило это на перекрёстке улицы Революции 1905 года и проспекта 50 лет Октября.
«Предупреждение для водителей, на развязке малолетние дурачки кидают лёд в проезжающие машины», - рассказал автор видео.
В комментариях улан-удэнцы прежде всего возмущаются плохому воспитанию со стороны родителей. В будущем такие «увлечения» детей могут влететь им в копеечку:
«Один раз ремонт родители оплатят, а потом все желание отобьет чужое портить», «Какие родители, такие и дети. От осинки не родятся апельсинки.», «Вот такое воспитание родителей!»
Также некоторые пользователи отметили, что это не единичный случай в городе.
«В прошлом году, в 44 квартале на остановке «Женская консультация» тоже кидали на остановку. Я с работы вечером с микроавтобуса шла, сразу прилетел комок снега мне в голову. Мальчишки испугались и побежали. Пока поднималась, успели удрать. Жесть!», «На Мелькомбинате также», «На Тулаева тоже так делают».
В Улан-Удэ дети обкидывали льдом проезжающие машины
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происходило это в центре города
Оба пожара произошли в воскресенье
Пожар произошёл в Турке
Продавец уснула в подсобке
На место выезжали взрывотехники
Грабитель работает официантом
Мать оставила малышей одних в доме
Полицейские Бурятии устанавливают пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «Финико»
Инцидент произошёл во время катания с горки
В столице Бурятии ищут очевидцев инцидента
Среди отравившихся алкоголем есть и дети
Пострадали пять человек
Наезд произошёл на «зебре»
Улан-удэнка «умоляет» перевести пострадавшего после взрыва мужа в Москву
За выходные спасатели прошли 25 км