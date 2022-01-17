Оба пожара произошли в воскресенье
16 января в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в гараже.
На момент прибытия пожарных горели стена и потолок гаража. Пламя было оперативно ликвидировано на площади 4 кв.м. Уничтожения строения пожарные не допустили.
Вероятно, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Предположительно, по этой же причине ещё один гараж горел в селе Джида. Пожарные ликвидировали открытое горение за семь минут. Огонь повредил стены изнутри на площади 4 кв. м., сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии тушили два гаража
Происшествия, Фото:
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