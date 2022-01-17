В Бурятии тушили два гаража

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Оба пожара произошли в воскресенье



16 января в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в гараже.



На момент прибытия пожарных горели стена и потолок гаража. Пламя было оперативно ликвидировано на площади 4 кв.м. Уничтожения строения пожарные не допустили.



Вероятно, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



Предположительно, по этой же причине ещё один гараж горел в селе Джида. Пожарные ликвидировали открытое горение за семь минут. Огонь повредил стены изнутри на площади 4 кв. м., сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



