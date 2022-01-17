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В Бурятии поджигатели уничтожили дом и зимовье

В Бурятии поджигатели уничтожили дом и зимовье
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Турке

В ночь с 15 на 16 января в селе Турка Прибайкальского района Бурятии загорелись нежилой дом и зимовье.

- На момент прибытия пожарных строения были охвачены огнём, из-за ветра была угроза перехода огня на расположенных в нескольких метрах два жилых дома. К ликвидации возгорания были привлечены работники двух пожарных частей (сёл Турка и Гремячинск) и добровольные пожарные. Активно в тушении пожара участвовали местные жители. На ликвидацию открытого горения потребовалось больше часа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


В результате пожара зимовье и дом выгорели изнутри и снаружи на общей площади 194 кв.м. Совместными усилиями переход огня на другие дома и строения не был допущен. Люди не пострадали.

Вероятно, причиной пожара мог послужить поджог.


Отметим, поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
пожар Поджог

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