Грабитель работает официантом
Ночью 12 января 24-летний улан-удэнец стал жертвой грабителя. Телефон у него отнял незнакомец, с которым он познакомился и начал распивать спиртное рядом с магазином в Загорске. Впоследствии с банковского счёта через мобильное приложение были похищены 28,5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 24-летнего улан-удэнца.
- Выяснилось, что в ходе распития алкоголя между молодыми людьми возник конфликт. Во избежание его дальнейшего развития потерпевший за свою дерзкую манеру общения предложил заплатить оппоненту. Однако, когда он зашёл в личный кабинет в онлайн-сервисе, чтобы перевести деньги, подозреваемый выхватил из его рук гаджет и скрылся. А после похитил все имевшиеся на банковском счете деньги заявителя – 28,5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пять лет назад задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас он работает официантом в одном из увеселительных заведений. По его словам, преступление он совершил под действием алкоголя.
Телефон и большая часть денег изъяты полицейскими. Возбуждены уголовные дела о грабеже и краже.
Улан-удэнец предложил заплатить за свою дерзость и стал жертвой грабителя
Происшествия, Фото:
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