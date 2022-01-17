В Бурятии зафиксировали более 170 пострадавших от «Финико»











МВД по Бурятии устанавливает пострадавших от деятельности представителей крупной финансовой пирамиды «Finiko» («Финико»), рухнувшей летом 2021 года. На сегодня обратился 171 житель республики, пострадавший от этой финансовой пирамиды.В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали об одном из пострадавших, который лишился почти трёх миллионов рублей. Ему 57 лет, он житель Улан-Удэ, в полицию он пришёл 12 января.Мужчина рассказал, что с июня 2020 года вложил в финансовую пирамиду около трёх миллионов рублей. Объявление о высокодоходном заработке он увидел на популярном сайте и решил таким образом поправить своё финансовое положение. Мужчина оформил несколько кредитов в банке и «инвестировал» деньги.В январе 2020 года улан-удэнец, узнав о проблемах организации, попытался вывести вложенные средства, но не смог. Обратиться в полицию мужчину убедили знакомые.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».Жителей республики, пострадавших от деятельности представителей финансовой пирамиды «Finiko» («Финико»), а также лиц, располагающих какой-либо информацией по этому делу просьба обратиться ближайший отдел полиции, либо в Следственное управление МВД по Республике Бурятия по телефонам: 8(3012) 29-51-95, 29-51-43 или 102 (112).