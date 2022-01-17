 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 января

16 января

Популярное

В Бурятии зафиксировали более 170 пострадавших от «Финико»

В Бурятии зафиксировали более 170 пострадавших от «Финико»
Происшествия, 
Полицейские Бурятии устанавливают пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «Финико»

МВД по Бурятии устанавливает пострадавших от деятельности представителей крупной финансовой пирамиды «Finiko» («Финико»), рухнувшей летом 2021 года. На сегодня обратился 171 житель республики, пострадавший от этой финансовой пирамиды.

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали об одном из пострадавших, который лишился почти трёх миллионов рублей. Ему 57 лет, он житель Улан-Удэ, в полицию он пришёл 12 января.

Мужчина рассказал, что с июня 2020 года вложил в финансовую пирамиду около трёх миллионов рублей. Объявление о высокодоходном заработке он увидел на популярном сайте и решил таким образом поправить своё финансовое положение. Мужчина оформил несколько кредитов в банке и «инвестировал» деньги.

В январе 2020 года улан-удэнец, узнав о проблемах организации, попытался вывести вложенные средства, но не смог. Обратиться в полицию мужчину убедили знакомые.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Жителей республики, пострадавших от деятельности представителей финансовой пирамиды «Finiko» («Финико»), а также лиц, располагающих какой-либо информацией по этому делу просьба обратиться ближайший отдел полиции, либо в Следственное управление МВД по Республике Бурятия по телефонам: 8(3012) 29-51-95, 29-51-43 или 102 (112).



финансовые пирамиды мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии зафиксировали более 170 пострадавших от «Финико»
В Бурятии зафиксировали более 170 пострадавших от «Финико»
Происшествия, 17.01.2022
Полицейские Бурятии устанавливают пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «Финико»
В Иркутской области в колодец провалился ребёнок
В Иркутской области в колодец провалился ребёнок
Происшествия, 17.01.2022
Инцидент произошёл во время катания с горки 
В Улан-Удэ бабушку сбили на Бабушкина
В Улан-Удэ бабушку сбили на Бабушкина
Происшествия, 17.01.2022
Наезд произошёл на «зебре»
Жена пострадавшего при взрыве на газовой АЗС обратилась к главе Бурятии
Жена пострадавшего при взрыве на газовой АЗС обратилась к главе Бурятии
Происшествия, 17.01.2022
Улан-удэнка «умоляет» перевести пострадавшего после взрыва мужа в Москву
В Бурятии в новом сквере уже «поработали» вандалы
В Бурятии в новом сквере уже «поработали» вандалы
Происшествия, 17.01.2022
В недостроенном сквере уже оторвали сиденье
Два автомобиля провалились под лёд на реке Ангаре за сутки
Два автомобиля провалились под лёд на реке Ангаре за сутки
Происшествия, 17.01.2022
Водители, рискуя жизнью, едут по тонкому льду 
В Улан-Удэ 18 домов полтора часа оставались без отопления
В Улан-Удэ 18 домов полтора часа оставались без отопления
Происшествия, 17.01.2022
Произошла небольшая коммунальная авария 
Лечение пострадавшего при взрыве газа контролирует минздрав Бурятии
Лечение пострадавшего при взрыве газа контролирует минздрав Бурятии
Происшествия, 15.01.2022
Для дальнейшего лечения потребуются новые запасы крови

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^