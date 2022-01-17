Инцидент произошёл во время катания с горки
16 января вблизи школы №85 в городе Тайшете во время катания с горки 10-летний мальчик провалился в канализационный колодец. Спустя непродолжительное время ребёнка вытащили и доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данному факту следственным отделом по Тайшету СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по ст.293 УК РФ «Халатность».
- В рамках проверки следователями СК будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание и обслуживание канализационной сети на указанном участке местности, где случилось происшествие с ребёнком, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Иркутской области в колодец провалился ребёнок
Происшествия, Фото:
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