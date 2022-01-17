Среди отравившихся алкоголем есть и дети
За 2021 год на территории Забайкальского края было зарегистрировано 329 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией. Из них 55% завершились летальным исходом, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
В сравнении с 2020 годом увеличилось общее число случаев отравлений спиртосодержащей продукции в 1,6 раза. Отмечено увеличение случаев смерти в 1,5 раза в 2021 году.
Большинство пострадавших – взрослое население 92,1 %. Однако также регистрируются случаи алкогольных отравлений среди детей в возрасте от до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет - 18 и 8 случаев соответственно.
Наибольшую долю пострадавших составляют безработные (47,9%).
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в прошлом году было зарегистрировано более 190 случаев отравлений спиртосодержащими жидкостями. Из них более половины окончились смертельным исходом
В Забайкалье в 1,5 раза выросла смертность от алкогольных отравлений
Происшествия, Фото:
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