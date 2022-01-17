 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 января

16 января

Популярное

В Забайкалье в 1,5 раза выросла смертность от алкогольных отравлений

В Забайкалье в 1,5 раза выросла смертность от алкогольных отравлений
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Среди отравившихся алкоголем есть и дети

За 2021 год на территории Забайкальского края было зарегистрировано 329 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией. Из них 55% завершились летальным исходом, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

В сравнении с 2020 годом увеличилось общее число случаев отравлений спиртосодержащей продукции в 1,6 раза. Отмечено увеличение случаев смерти в 1,5 раза в 2021 году.

Большинство пострадавших – взрослое население 92,1 %. Однако также регистрируются случаи алкогольных отравлений среди детей в возрасте от до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет - 18 и 8 случаев соответственно.

Наибольшую долю пострадавших составляют безработные (47,9%).

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в прошлом году было зарегистрировано более 190 случаев отравлений спиртосодержащими жидкостями. Из них более половины окончились смертельным исходом
смертность алкогольное отравление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ бабушку сбили на Бабушкина
В Улан-Удэ бабушку сбили на Бабушкина
Происшествия, 17.01.2022
Наезд произошёл на «зебре»
Жена пострадавшего при взрыве на газовой АЗС обратилась к главе Бурятии
Жена пострадавшего при взрыве на газовой АЗС обратилась к главе Бурятии
Происшествия, 17.01.2022
Улан-удэнка «умоляет» перевести пострадавшего после взрыва мужа в Москву
В Бурятии в новом сквере уже «поработали» вандалы
В Бурятии в новом сквере уже «поработали» вандалы
Происшествия, 17.01.2022
В недостроенном сквере уже оторвали сиденье
Два автомобиля провалились под лёд на реке Ангаре за сутки
Два автомобиля провалились под лёд на реке Ангаре за сутки
Происшествия, 17.01.2022
Водители, рискуя жизнью, едут по тонкому льду 
В Улан-Удэ 18 домов полтора часа оставались без отопления
В Улан-Удэ 18 домов полтора часа оставались без отопления
Происшествия, 17.01.2022
Произошла небольшая коммунальная авария 
Лечение пострадавшего при взрыве газа контролирует минздрав Бурятии
Лечение пострадавшего при взрыве газа контролирует минздрав Бурятии
Происшествия, 15.01.2022
Для дальнейшего лечения потребуются новые запасы крови
В Бурятии на трассе произошло смертельное ДТП
В Бурятии на трассе произошло смертельное ДТП
Происшествия, 14.01.2022
Погибший не имел водительских прав
В заказнике Иркутска обнаружили свалку литий-ионных батарей
В заказнике Иркутска обнаружили свалку литий-ионных батарей
Происшествия, 14.01.2022
В настоящее время принимаются меры по её устранению

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^