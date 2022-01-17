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В Бурятии пока не могут найти мужчину, заблудившегося в лесу

В Бурятии пока не могут найти мужчину, заблудившегося в лесу
Происшествия,  Фото:ориентировка
За выходные спасатели прошли 25 км

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 января спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Бичурский район для поиска заблудившегося мужчины.

Пропавший – 46-летний житель Забайкальского края. По предварительной информации, он заблудился в лесу Буйского лесничества ещё перед Новым годом. 

Пока мужчина не найден.

- За минувшие выходные спасатели обследовали 15 км вдоль автодороги, от места ночёвки до зимовья и 10 км вдоль ручья от зимовья. Поиски результата не дали, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пропавшие без вести

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