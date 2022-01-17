За выходные спасатели прошли 25 км
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 января спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Бичурский район для поиска заблудившегося мужчины.
Пропавший – 46-летний житель Забайкальского края. По предварительной информации, он заблудился в лесу Буйского лесничества ещё перед Новым годом.
Пока мужчина не найден.
- За минувшие выходные спасатели обследовали 15 км вдоль автодороги, от места ночёвки до зимовья и 10 км вдоль ручья от зимовья. Поиски результата не дали, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пока не могут найти мужчину, заблудившегося в лесу
Происшествия, Фото:
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