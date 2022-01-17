В Бурятии в новом сквере уже «поработали» вандалы

В недостроенном сквере уже оторвали сиденье
Не успел открыться новый сквер «Юность» в Гусиноозёрске, как там уже оторвали сиденье на пружине. Жители города возмущены вандализмом и настаивают на видеонаблюдении. Комментарии местные жители оставляют в паблике selfie_gsk_03.
«Нужен охранник, как в парке сидит», «Поди под центром кто-то и сел сломал. Варвары!», «Ну конечно, они сломаются, если с огромным весом на них кататься!», «Камеру надо устанавливать, а то так всё сломают вандалы. Ничего не берегут, идиоты!»
Некоторые пользователи делятся, что пружинными сидениями балуются и взрослые, а некоторые дети вовсе испытывают их на прочность.
«Там такие кабаны катаются лет по 13-15, неудивительно. Взрослые порой не прочь поразвлечься подшофе», «Так на этих пружинках качаются вечерами далеко не дети», «Недавно там проходила, дети явно проверяют на прочность. А не играют», «Это точно, вчера одному делала замечание, гнут её на 180 градусов»
Как сообщал «Байкал-Daily», на конец октября строительство сквера «Юность» в Гусиноозёрске было выполнено на 60%. Работы планировали закончить до конца 2021 года. На сегодняшний день официального открытия ещё не объявляли.
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Происшествия, Фото:
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