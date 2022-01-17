В Улан-Удэ 18 домов полтора часа оставались без отопления

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошла небольшая коммунальная авария



16 января в 18:17 из строя вышел электродвигатель на сетевом насосе центрального теплового пункта-23 блок Б. В этой связи отключили теплоснабжение на 18 многоквартирных домов по улице имени Маршала Жукова в микрорайоне Сосновый Бор.



В 19:45 после перевода потребителей на резервный сетевой насос, теплоснабжение потребителям восстановлено. Время отключения составило полтора часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

