Произошла небольшая коммунальная авария
16 января в 18:17 из строя вышел электродвигатель на сетевом насосе центрального теплового пункта-23 блок Б. В этой связи отключили теплоснабжение на 18 многоквартирных домов по улице имени Маршала Жукова в микрорайоне Сосновый Бор.
В 19:45 после перевода потребителей на резервный сетевой насос, теплоснабжение потребителям восстановлено. Время отключения составило полтора часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ 18 домов полтора часа оставались без отопления
Происшествия, Фото:
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