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В Забайкалье сотрудник ГИБДД застрелил нарушителя

В Забайкалье сотрудник ГИБДД застрелил нарушителя
Происшествия, 
Водитель получил смертельное ранение, убегая от полицейских

Ночью в городе Балей Забайкальского края сотрудники ГИБДД обратили внимание на машину, которая двигалась на большой скорости. 34-летний водитель не выполнил требования сотрудника полиции об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.

- Преследуя нарушителя, полицейские по громкой связи потребовали остановиться, однако водитель не реагировал. На выезде из города на скользком участке дороги его машина забуксовала. Водитель выскочил из салона и попытался скрыться. Побежав за правонарушителем, сотрудник ГИБДД произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного пистолета, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

После этого полицейский произвёл непроизвольный выстрел, причинив мужчине огнестрельное ранение.

На место происшествия незамедлительно была вызвана «скорая». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть.

Погибшим оказался ранее неоднократно судимый местный житель.

- По предварительным данным, полицейский в ходе преследования поскользнулся и по неосторожности произвел неприцельный выстрел, - уточнили в УМВД.

Сотрудник отстранен от несения службы. Сформирована комиссия из числа представителей регионального УМВД.

- Сотрудниками управления будет проведен комплекс мер, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана принципиальная оценка действиям руководителей подразделения по организации и контролю за служебной подготовкой личного состава, - уточнили в краевом УМВД.

В СУ СКР по Забайкальскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

- В настоящий момент следователи проводят комплекс следственных действий на месте инцидента. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли гильзы и другие следы выстрелов. Изъяты и изучаются необходимые документы. Назначены судебно-медицинские, баллистическая и другие необходимые экспертизы. Проводятся допросы как самого подозреваемого, так и его руководства, коллег. Проведена проверка показаний полицейского на месте происшествия. Решается вопрос о его задержании, - уточнили в следственном управлении.

Расследование уголовного дела взял под свой контроль руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов.

ГИБДД смерть превышение должностных полномочий

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