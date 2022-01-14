Житель Бурятии украл телефон в кафе и спрятал на земле

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Росгвардейцы задержали подозреваемого



Кнопка тревожной сигнализации сработала поздно вечером в кафе в Кяхте. Кнопку нажал сотрудник после того, как к нему обратилась посетительница. У неё пропал телефон стоимостью 20 тысяч рублей, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Прибывшие на место сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на единственного в кафе мужчину, который сидел за столиком один. Другие места были заняты женскими компаниями.



После установления его личности выяснилось, что 29-летний кяхтинец ранее судим. Однако украденного телефона при нём не нашли.



Впрочем, по записям с камер видеонаблюдения было установлено, что молодой человек покидал кафе и ходил возле крыльца. В этом самом месте, на земле, вскоре был обнаружен украденный телефон. Видимо, так вор решил его спрятать.



Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

