Росгвардейцы задержали подозреваемого
Кнопка тревожной сигнализации сработала поздно вечером в кафе в Кяхте. Кнопку нажал сотрудник после того, как к нему обратилась посетительница. У неё пропал телефон стоимостью 20 тысяч рублей, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Прибывшие на место сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на единственного в кафе мужчину, который сидел за столиком один. Другие места были заняты женскими компаниями.
После установления его личности выяснилось, что 29-летний кяхтинец ранее судим. Однако украденного телефона при нём не нашли.
Впрочем, по записям с камер видеонаблюдения было установлено, что молодой человек покидал кафе и ходил возле крыльца. В этом самом месте, на земле, вскоре был обнаружен украденный телефон. Видимо, так вор решил его спрятать.
Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Житель Бурятии украл телефон в кафе и спрятал на земле
Происшествия, Фото:
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