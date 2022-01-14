В Забайкалье во время тушения пожара в кафе взорвался газовый баллон

Пострадавших нет



Кафе «Забайкальский транзит», которое раньше носило название «Вдали от жён», сгорело на трассе Чита — Иркутск в селе Новая Кука Забайкальского края. Во время тушения взорвался газовый баллон. Видео взрыва опубликовал telegram-канал Babr Mash.



По информации канала, при тушении никто из пожарных не пострадал.



Глава Новой Куки отправил на место бульдозер, чтобы помочь растащить завалы.

