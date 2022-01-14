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В Забайкалье во время тушения пожара в кафе взорвался газовый баллон

В Забайкалье во время тушения пожара в кафе взорвался газовый баллон
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пострадавших нет

Кафе «Забайкальский транзит», которое раньше носило название «Вдали от жён», сгорело на трассе Чита — Иркутск в селе Новая Кука Забайкальского края. Во время тушения взорвался газовый баллон. Видео взрыва опубликовал telegram-канал Babr Mash.

По информации канала, при тушении никто из пожарных не пострадал.

Глава Новой Куки отправил на место бульдозер, чтобы помочь растащить завалы. 
пожар взрыв

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