Пострадавших нет
Кафе «Забайкальский транзит», которое раньше носило название «Вдали от жён», сгорело на трассе Чита — Иркутск в селе Новая Кука Забайкальского края. Во время тушения взорвался газовый баллон. Видео взрыва опубликовал telegram-канал Babr Mash.
По информации канала, при тушении никто из пожарных не пострадал.
Глава Новой Куки отправил на место бульдозер, чтобы помочь растащить завалы.
В Забайкалье во время тушения пожара в кафе взорвался газовый баллон
Происшествия, Фото:
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