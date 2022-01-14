«Тряхнуло» север республики
Сегодня в 11:11 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 30 км юго-западнее посёлка Северомуйск.
- По предварительной информации, толчки не ощущались. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в республиканском ГУ МЧС.
Землетрясения на Байкале происходят постоянно. До этого «трясло» 9 января. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в акватории озера Байкал в Иркутской области. Толчки силой от двух до четырёх баллов ощущались в 46 населённых пунктах Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9
Происшествия, Фото:
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