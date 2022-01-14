В Бурятии закрыто движение по автодороге Таксимо – Усть-Муя

Из-за разлома проезжей части на трассе введён режим «Повышенная готовность»



В Муйском районе Бурятии с 13 января введён режим функционирования «Повышенная готовность» на автомобильной дороге Таксимо – Усть-Муя. С 10 часов 13 января здесь приостановлено автомобильное сообщение.



Принятые меры введены в связи с разломом проезжей части автодорожного моста через реку Мудиркан на автодороге Таксимо – Усть-Муя. В настоящее подготавливаются план мероприятий по восстановлению моста и предложения по финансированию ремонтно-восстановительных работ, сообщает администрация Муйского района.

