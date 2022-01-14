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В Бурятии закрыто движение по автодороге Таксимо – Усть-Муя

В Бурятии закрыто движение по автодороге Таксимо – Усть-Муя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за разлома проезжей части на трассе введён режим «Повышенная готовность»

В Муйском районе Бурятии с 13 января введён режим функционирования «Повышенная готовность» на автомобильной дороге Таксимо – Усть-Муя. С 10 часов 13 января здесь приостановлено автомобильное сообщение.

Принятые меры введены в связи с разломом проезжей части автодорожного моста через реку Мудиркан на автодороге Таксимо – Усть-Муя. В настоящее подготавливаются план мероприятий по восстановлению моста и предложения по финансированию ремонтно-восстановительных работ, сообщает администрация Муйского района.
Муйский район Бурятия дороги ремонт дорог

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