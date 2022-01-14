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В Улан-Удэ топит проезжую часть на Верхней Берёзовке

В Улан-Удэ топит проезжую часть на Верхней Берёзовке
Происшествия, 
Специалисты сейчас прочищают русло реки

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ устраняют последствия выхода вод из реки. Здесь вода начала топить проезжую часть и жилые участки, сообщает комитет городского хозяйства.

Мобильная бригада комбината по благоустройству в составе четырёх человек оперативно приступила к ликвидации последствий выхода вод. Специалисты прочищают русло реки ручным способом с использованием пилы и лома. После прочистки русла они начнут рубить колею для отвода воды с помощью гидравлического молота для обеспечения безопасности жителей и движения автомобилистов. Протяжённость колеи составит около 300 метров.

 
- Работы на участке ведутся ежедневно. Также постоянно ведётся мониторинг состояния вод на данном участке, - отметили в комитете городского хозяйства. 
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