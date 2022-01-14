В Улан-Удэ топит проезжую часть на Верхней Берёзовке







- Работы на участке ведутся ежедневно. Также постоянно ведётся мониторинг состояния вод на данном участке, - отметили в комитете городского хозяйства.



На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ устраняют последствия выхода вод из реки. Здесь вода начала топить проезжую часть и жилые участки, сообщает комитет городского хозяйства.Мобильная бригада комбината по благоустройству в составе четырёх человек оперативно приступила к ликвидации последствий выхода вод. Специалисты прочищают русло реки ручным способом с использованием пилы и лома. После прочистки русла они начнут рубить колею для отвода воды с помощью гидравлического молота для обеспечения безопасности жителей и движения автомобилистов. Протяжённость колеи составит около 300 метров.