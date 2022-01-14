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В Улан-Удэ квартирный вор впопыхах схватил бесполезные вещи

В Улан-Удэ квартирный вор впопыхах схватил бесполезные вещи
Происшествия,  Фото:pexels.com
Хозяйка квартиры забыла запереть дверь

Сотрудники уголовного розыска раскрыли квартирную кражу на улице Солнечная в Улан-Удэ, совершённую в середине сентября.

Той ночью вор украл из прихожей джинсовую куртку и плащ хозяйки квартиры, а также прихватил её паспорт и пакет с одеждой и обувью.

Кража произошла, так как хозяйка, впустив маленького сына после прогулки домой, не закрыла входную дверь.

Полицейские задержали по подозрению в краже 42-летнего мужчину. Он признался в преступлении. Как выяснилось, ни одна из украденных впопыхах вещей ему не пригодилась.

- Он пояснил, что, гуляя по улице и распивая спиртное, решил погреться в подъезде одного из многоквартирных домов по улице Солнечной. Там он увидел открытую дверь квартиры, заглянул в прихожую и, схватив в темноте первые попавшиеся в руки вещи, скрылся. В ближайшем гаражном массиве подозреваемый рассмотрел «добычу» и, поняв, что ценности женская и детская одежда для него не представляют, избавился от нее. Вместе с чужим имуществом злоумышленник там же выбросил и документ потерпевшей, - сообщили в МВД по Бурятии.

К уголовной ответственности мужчина привлекался около 20 лет назад. А эту кражу, по его словам, совершил под влиянием алкоголя. Мужчина подрабатывает на стройке.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Похищение документов».

кража

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