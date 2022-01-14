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В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже денег с карт

В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже денег с карт
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
МВД опубликовало видео, на которое попал подозреваемый

Полицейские Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже сотового в краже денег с банковских карт, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

5 января в дежурную часть отдела полиции №1 обратился 55-летний улан-удэнец. Мужчина рассказал, что 2 января приехал к своему приятелю отметить новогодние праздники. Позже к застолью присоединился знакомый хозяина жилища, и они стали распивать втроем. Когда спиртное закончилось, гость сходил в продуктовый магазин неподалеку за новой порцией алкоголя и лёг спать.

На следующий день улан-удэнец обнаружил в телефоне смс-оповещения о том, что с помощью его банковских карт совершены покупки в продуктовых магазинах по улице Октябрьская и Комсомольская. Всего мужчина лишился около девяти тысяч рублей.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения в торговой точки. В совершении преступления подозревается мужчина, который приобретал алкоголь, рассчитываясь с помощью этих банковских карт.

 
Приметы подозреваемого: европейской внешности, на вид 45-50 лет, среднего телосложения.

Был одет: тёмная куртка с капюшоном, светлый свитер, утеплённые синтепоновые чёрные брюки, ботинки чёрного цвета.

При наличии какой-либо информации об гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-951-631-10-99, 8-939-792-49-17, 8-983-408-46-00 или 102 (112).



кража

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