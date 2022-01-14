В Иркутской области в общежитии убили девушку

Убийца забрал вещи жертвы



В Усть-Илимске вечером 12 января в комнате общежития, расположенного на улице Наймушина, было обнаружено тело 25-летней девушки. Следователи установили, что из комнаты пропало всё её имущество.



- По результатам судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть девушки носит криминальный характер. Следователи СК и сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец Братска, с недавнего времени проживающий в этом общежитии. В комнате подозреваемого обнаружены и изъяты похищенные вещи, - сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.



На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



