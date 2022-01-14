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В Иркутской области в общежитии убили девушку

В Иркутской области в общежитии убили девушку
Происшествия, 
Убийца забрал вещи жертвы

В Усть-Илимске вечером 12 января в комнате общежития, расположенного на улице Наймушина, было обнаружено тело 25-летней девушки. Следователи установили, что из комнаты пропало всё её имущество.

- По результатам судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть девушки носит криминальный характер. Следователи СК и сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец Братска, с недавнего времени проживающий в этом общежитии. В комнате подозреваемого обнаружены и изъяты похищенные вещи, - сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

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