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В заказнике Иркутска обнаружили свалку литий-ионных батарей

В заказнике Иркутска обнаружили свалку литий-ионных батарей
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В настоящее время принимаются меры по её устранению

На особо охраняемой природной территории «Птичья гавань» в Ленинском районе Иркутска обнаружена свалка литий-ионных батарей. В настоящее время принимаются меры по ликвидации опасных отходов. В целях предупреждения чрезвычайной ситуации на ООПТ введён режим повышенной готовности.

– Данный тип батарей представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку они содержат в себе кислоту. Кроме того, литий-ионные батареи могут стать источником загрязнения почвы, – сообщили в администрации Иркутска. – На место оперативно приехали представители компании – производителя данных батарей. Специалистами был проведён анализ газоанализаторами, превышений ПДК не выявлено.

Информация о том, что в заказнике «Птичья гавань» неизвестные выгрузили коробки с батареями, поступила от жителей Иркутска. Сообщение было направлено в надзорные и правоохранительные органы. Специалисты выехали на место и оцепили данный участок.

В настоящее время решается вопрос ликвидации опасных отходов. Администрация Иркутска также обратилась в правоохранительные органы с целью выявления лиц, причастных к организации незаконной свалки на особо охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Справка

Заказник «Птичья гавань» включает в себя водно-болотный комплекс из пяти участков в пойме реки Иркут общей площадью 228 гектаров. На его территории обитают более 200 видов птиц, в том числе внесённых в Красные книги России и Иркутской области. В октябре 2019 года заказник получил статус особо охраняемой природной территории.
Иркутск свалка особо охраняемые природные территории

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