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В Иркутске женщина и младенец на санках попали под авто

В Иркутске женщина и младенец на санках попали под авто
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Пострадавших доставили в больницу

В Иркутске в результате наезда автомобиля пострадали женщина и её 10-месячная дочь.

Инцидент произошёл днём 13 января в на улице Сибирских Партизан. Как установили прибывшие на место автоинспекторы, водитель автомобиля «Тойота Аллион» допустил наезд на женщину с ребёнком, который лежал в санках.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. С места происшествия мама с дочерью доставили в больницу.

- В настоящее время по факту данного происшествия назначена проверка, в ходе которой сотрудники ГИБДД выясняют все сопутствующие обстоятельства и факторы, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения. 
ДТП санки

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