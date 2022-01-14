Пострадавших доставили в больницу
В Иркутске в результате наезда автомобиля пострадали женщина и её 10-месячная дочь.
Инцидент произошёл днём 13 января в на улице Сибирских Партизан. Как установили прибывшие на место автоинспекторы, водитель автомобиля «Тойота Аллион» допустил наезд на женщину с ребёнком, который лежал в санках.
По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. С места происшествия мама с дочерью доставили в больницу.
- В настоящее время по факту данного происшествия назначена проверка, в ходе которой сотрудники ГИБДД выясняют все сопутствующие обстоятельства и факторы, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения.
В Иркутске женщина и младенец на санках попали под авто
Происшествия, Фото:
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