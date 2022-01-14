За сутки выявили менее десяти пьяных водителей
За прошедшие сутки, 13 января, в Бурятии ГИБДД зарегистрировала 24 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП, в которых пострадали люди, не произошло.
- Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 401 нарушение ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством девять водителей с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 2200 нарушений ПДД, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», позавчера, 12 января, в Заиграевском районе произошло смертельное ДТП. Женщина-водитель Toyota Platz, не имеющая водительских прав, врезалась в Cadillac Escalade и погибла.
На улице Октябрьская в Улан-Удэ аварию устроил 19-летний водитель, также не имеющий прав. Пострадал он сам, а также его пассажир.
В Бурятии в четверг не произошло ни одного ДТП с пострадавшими
Происшествия, Фото:
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