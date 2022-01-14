Нападавший поставил другу фингалы и нанёс другие травмы
Житель Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в побоях.
В материалах судебного дела указано, что преступление произошло вечером в июле 2021 года. Мужчина во дворе дома поссорился со знакомым и избил его. Сперва он дважды ударил кулаком по лицу. Затем схватил друга за шею и навалился на него, повалив на крыльцо. При этом пострадавший ударился спиной.
В результате потерпевший получил синяки под глазом, левой лопатке, множественные кровоподтёки в области шеи и верхней части грудной клетки, царапины по всей спине.
На суде нападавший признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Сельчанин ранее не судим, состоит в гражданском браке, воспитывает двоих детей в возрасте двух лет и пяти месяцев. Работает машинистом насосной станции, содержит свою семью.
Потерпевший в суде ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Подсудимый и защитник ходатайство поддержали.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей.
Жителю Бурятии, избившему друга, назначили штраф
Происшествия, Фото:
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