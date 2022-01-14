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Жителю Бурятии, избившему друга, назначили штраф

Жителю Бурятии, избившему друга, назначили штраф
Происшествия,  Фото:pexels.com
Нападавший поставил другу фингалы и нанёс другие травмы

Житель Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в побоях.

В материалах судебного дела указано, что преступление произошло вечером в июле 2021 года. Мужчина во дворе дома поссорился со знакомым и избил его. Сперва он дважды ударил кулаком по лицу. Затем схватил друга за шею и навалился на него, повалив на крыльцо. При этом пострадавший ударился спиной.

В результате потерпевший получил синяки под глазом, левой лопатке, множественные кровоподтёки в области шеи и верхней части грудной клетки, царапины по всей спине.

На суде нападавший признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Сельчанин ранее не судим, состоит в гражданском браке, воспитывает двоих детей в возрасте двух лет и пяти месяцев. Работает машинистом насосной станции, содержит свою семью.

Потерпевший в суде ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Подсудимый и защитник ходатайство поддержали.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей. 
побои

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