Жителю Бурятии, избившему друга, назначили штраф

Нападавший поставил другу фингалы и нанёс другие травмы



Житель Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в побоях.



В материалах судебного дела указано, что преступление произошло вечером в июле 2021 года. Мужчина во дворе дома поссорился со знакомым и избил его. Сперва он дважды ударил кулаком по лицу. Затем схватил друга за шею и навалился на него, повалив на крыльцо. При этом пострадавший ударился спиной.



В результате потерпевший получил синяки под глазом, левой лопатке, множественные кровоподтёки в области шеи и верхней части грудной клетки, царапины по всей спине.



На суде нападавший признал свою вину и раскаялся в содеянном.



Сельчанин ранее не судим, состоит в гражданском браке, воспитывает двоих детей в возрасте двух лет и пяти месяцев. Работает машинистом насосной станции, содержит свою семью.



Потерпевший в суде ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Подсудимый и защитник ходатайство поддержали.



Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

