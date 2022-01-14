В Чите на пепелище нашли труп мужчины

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Из-за неисправного обогревателя сгорел двухэтажный дом



12 января около девяти часов вечера при тушении пожара жилого дома в Чите обнаружили тело мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, жилой двухэтажный дом загорелся из-за неисправного электрического обогревателя, стоящего в одной из квартир. В ходе пожара погиб 39-летний мужчина, житель этого дома.



- В настоящий момент следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Проводится детальный осмотр дома, назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти. Совместно со специалистами следователи изымают предметы, образцы веществ для назначения пожарно-технической экспертизы в целях установления причины и источника возгорания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



