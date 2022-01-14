В Бурятии заметно выросло число вымогательств

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности за прошлый год



В 2021 году в Бурятии зарегистрированы 20 770 преступлений, что на 0,6 % больше, чем в 2020 году (20 639), сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Возросло число разбоев (+38,2 %), мошенничеств (+32,3 %), вымогательств (+129 %).



В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑23 %), краж (-5,5 %), в том числе с проникновением в квартиры (-16,7 %), грабежей (-26,8 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-21,8 %), хулиганств (-28,6 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑7,6 %), неправомерных завладений транспортными средствами (‑18,4 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-19 %) и наркотиков (-3,4 %).



На 8 % сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 27,7 %.



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - отметили в пресс-службе.

