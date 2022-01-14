В Иркутской области пьяный мужчина едва не ушёл под лёд

Начальник караула охраны Иркутской ГЭС спас провалившегося под лёд мужчину.Ночью 12 января камера видеонаблюдения Иркутской ГЭС зафиксировала мужчину, идущего по льду со стороны залива Якоби Иркутского водохранилища. Он огибал левый ус гидротехнического сооружения подводящего канала. По громкоговорителю ему была дана команда остановиться, но реакции не последовало. Тогда начальник караула отряда охраны Иркутской ГЭС Николай Мальцев, передав полномочия своему помощнику и попросив его вызвать экстренные службы, с рацией и фонарём направился к месту, где находился мужчина.Раздавались крики о помощи, свет фонаря высветил полынью и барахтающегося в воде человека. Сообщив по рации помощнику, что мужчина провалился под лёд, Николай Мальцев схватил спасательный круг и побежал к тонущему. Возле полыньи начальник караула лёг и ползком приблизился к воде.- Я понимал, что у меня есть минуты три на спасение. На улице мороз, и в холодной воде силы моментально оставляют человека. Подал спасательный круг, чётко и очень громко начал проговаривать, что делать пострадавшему. Молодой человек паниковал, кричал, хаотично двигался – нужно было привлечь его внимание, чтобы он следовал инструкциям, - рассказал Николай Мальцев.Первая попытка закончилась неудачей — хрупкий лёд проломился и пострадавший вновь оказался в воде, но Николай продолжал спасательную операцию. Пока потерпевший опирался на круг, спасатель одной рукой вытянул его за воротник куртки. Температура воздуха была ниже 20 градусов, а до тёплого помещения пришлось бежать 150 метров. Прибывшая бригада скорой помощи увезла пострадавшего, а Николай Мальцев продолжил работу.Выяснилось, что провалившийся под лёд мужчина был в состоянии опьянения. В общей сложности спасательная операция заняла около восьми минут.Сотрудники МЧС России высоко оценили профессионализм и оперативность действий Николая Мальцева и ходатайствуют о его награждении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.