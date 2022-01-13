Ущерб составил 840 тысяч рублей
Ночью во дворе частного дома в селе Победа Забайкальского края загорелось сено. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. В результате осмотра установлено, что причиной возгорания стал поджог.
- В ходе проведения подворного обхода полицейские установили свидетеля, который видел рядом с местом пожара мужчину, по приметам похожего на одного из местных жителей, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Он признался в поджоге.
20-летний молодой человек рассказал, что после конфликта с владельцем дома, желая навредить, намеренно поджёг. сено. В результате сгорело 560 тюков на сумму 840 тысяч рублей.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога». Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - отметили в УМВД.
Забайкалец умышленно спалил 560 тюков сена
Происшествия, Фото:
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