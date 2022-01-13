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В Забайкальском крае грабители обчистили ювелирный, пригрозив пальцем

В Забайкальском крае грабители обчистили ювелирный, пригрозив пальцем
Происшествия,  Фото:"Сейчас в Чите"
Дерзкое преступление произошло, несмотря на присутствие продавца

Двое дерзких преступников ограбили ювелирный магазин в посёлке Чернышевск Забайкальского края.

«В Чернышевске ограбили ювелирку», - так подписал видео с камер наблюдения и отправил его в телеграм-канал «Сейчас в Чите (18+)» подписчик.

На ролике видно, как в магазин входят два человека в чёрном и синем капюшонах. Продавщица выходит из соседнего помещения, чтобы их встретить, но её тут же останавливает мужчина в синем. Он грозит ей указательным пальцем в перчатке, что-то говорит, а затем, вместе с сообщником, ломает витрины и принимается доставать дорогие украшения.

Спустя несколько секунд «главный» напарник с трудом кладёт добычу в обыкновенный черный пакет, и оба преступника поспешно уходят.

В этот момент испуганная продавщица просто наблюдает за происходящим.

Подписчики канала посчитали поведение девушки странным и предположили, как бы можно было поступить на её месте. Некоторые задали вполне логичный вопрос: «А где охрана?», а кто-то посчитал, что злоумышленники было «под чем-то».


грабеж

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