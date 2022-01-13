Дерзкое преступление произошло, несмотря на присутствие продавца
Двое дерзких преступников ограбили ювелирный магазин в посёлке Чернышевск Забайкальского края.
«В Чернышевске ограбили ювелирку», - так подписал видео с камер наблюдения и отправил его в телеграм-канал «Сейчас в Чите (18+)» подписчик.
На ролике видно, как в магазин входят два человека в чёрном и синем капюшонах. Продавщица выходит из соседнего помещения, чтобы их встретить, но её тут же останавливает мужчина в синем. Он грозит ей указательным пальцем в перчатке, что-то говорит, а затем, вместе с сообщником, ломает витрины и принимается доставать дорогие украшения.
Спустя несколько секунд «главный» напарник с трудом кладёт добычу в обыкновенный черный пакет, и оба преступника поспешно уходят.
В этот момент испуганная продавщица просто наблюдает за происходящим.
Подписчики канала посчитали поведение девушки странным и предположили, как бы можно было поступить на её месте. Некоторые задали вполне логичный вопрос: «А где охрана?», а кто-то посчитал, что злоумышленники было «под чем-то».
В Забайкальском крае грабители обчистили ювелирный, пригрозив пальцем
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Произошедшее обсуждают жители Гусиноозёрска
Названы районы, где зафиксировано больше всего смертей от обморожений
Трубы вор продал прохожему
Непростая наледная обстановка наблюдается у двух сёл
Водитель и пассажиры сбежали, но всё равно были пойманы позже
Пожары произошли в воскресенье и в понедельник
Мужчина, погубивший двух подростков, надеялся выйти из колонии раньше
Неизвестные залили памятник чёрной краской
Наркотики нашли транспортные полицейские
Также мужчина надругался над пожилой женщиной
Парень вынес из дома ценности и сбежал
Столкнулись автомобили, оба водителя которых не имели права садиться за руль
По предварительным данным, погибшая в страшной аварии женщина и была виновницей ДТП
Бытовые электросети не готовы к таким нагрузкам
Мужчина получил условный срок