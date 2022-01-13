В Забайкальском крае грабители обчистили ювелирный, пригрозив пальцем

Дерзкое преступление произошло, несмотря на присутствие продавца



Двое дерзких преступников ограбили ювелирный магазин в посёлке Чернышевск Забайкальского края.



«В Чернышевске ограбили ювелирку», - так подписал видео с камер наблюдения и отправил его в телеграм-канал «Сейчас в Чите (18+)» подписчик.



На ролике видно, как в магазин входят два человека в чёрном и синем капюшонах. Продавщица выходит из соседнего помещения, чтобы их встретить, но её тут же останавливает мужчина в синем. Он грозит ей указательным пальцем в перчатке, что-то говорит, а затем, вместе с сообщником, ломает витрины и принимается доставать дорогие украшения.



Спустя несколько секунд «главный» напарник с трудом кладёт добычу в обыкновенный черный пакет, и оба преступника поспешно уходят.



В этот момент испуганная продавщица просто наблюдает за происходящим.



Подписчики канала посчитали поведение девушки странным и предположили, как бы можно было поступить на её месте. Некоторые задали вполне логичный вопрос: «А где охрана?», а кто-то посчитал, что злоумышленники было «под чем-то».





