Жители Бурятии сообщили о застреленной неизвестными собаке

Произошедшее обсуждают жители Гусиноозёрска



В паблике selfie_gsk_03 опубликовали фотографии застреленной собаки. Подписчик прислал снимок с пояснением, что фото сделано в одном из районов Гусиноозёрска.



«По дороге на стройплощадку, и она не одна!» - заявляет автор поста



Мнение жителей разделились по этому поводу. Некоторые даже поддержали столь радикальные методы:



«Собака должна быть на поводке или в ограде. Дети боятся ходить!», «Зачем так впрягаться за собаку? Скорее всего, это те самые бродячие собаки, которые стайками нападают на людей. О своих детях подумайте», «Согласен, меня 31 декабря укусила собака в посёлке, а если ребёнок был бы?».



Другие подписчики встали на защиту бродячих животных, аргументируя, что подобные действия незаконны.



«Нужно заявление в полицию, это уголовное дело!», «Может, кто из местных отстреливал. Не удивлюсь, если это ещё и чья-то домашняя собака», «Нет зверя страшнее, чем человек», «Люди такие типа выбрасывают щенков и взрослых собак на улицу, где голод и холод, стреляют в них, некоторые даже издеваются, а потом «а почему же их так много, и они кусают людей?!»



Отметим, убийства собак из хулиганских побуждений незаконны, подобные действия подпадают под статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными.

