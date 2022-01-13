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В Бурятии замёрзли насмерть 36 человек

В Бурятии замёрзли насмерть 36 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Названы районы, где зафиксировано больше всего смертей от обморожений

В Бурятии с 4 октября 2021-го по 10 января 2022 года в результате переохлаждений и обморожений погибли 36 человек. Статистические данные «Байкал-Daily» предоставили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Смертельные обморожения произошли в разных районах республики. По семь случаев зарегистрировано в Селенгинском районе и Улан-Удэ; четыре человека скончались в Мухоршибирском; по три – в Закаменском, Бичурском, Тункинском, Заиграевском; два в Окинском; и по одному – в Хоринском, Иволгинском, Баунтовском и Джидинском.

- Смерть от переохлаждении и обморожений подтверждена судебно-медицинским заключением, - отметили в минздраве.

Как сообщал «Байкал-Daily», за новогодние выходные, по данным Территориального центра медицины катастроф, насмерть замёрз один человек.
смерть переохлаждение обморожения

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