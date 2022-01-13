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В Бурятии возникла угроза подтопления десятков домов

В Бурятии возникла угроза подтопления десятков домов
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Непростая наледная обстановка наблюдается у двух сёл

В Тарбагатайском районе Бурятии из-за образования наледи на реках возникла угроза подтопления. Она касается двух сёл – Тарбагатая и Бурнашов.

- 12 января в Тарбагатайский район выезжали специалисты для обследования наледной обстановки на реках Куйтунка (село Тарбагатай), Тарбагатайка (село Бурнашово) в оказания помощи и организации проведения работ по недопущению дальнейшего распространения наледи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


В русле реки Куйтунка, протекающей вдоль села Тарбагатай, наблюдается два участка формирования наледи. На момент обследования в районе подвесного пешеходного моста наблюдалось нарастание наледи высотой до двух метров, шириной до 20 метров (формирование наледного процесса происходило в течение месяца).

- Наблюдается подтопление опорных блоков моста. При дальнейшем её росте наледь будет препятствовать пропуску воды. При накоплении наледи возможна угроза подтопления 60 домов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На реке Тарбагатайка в селе Бурнашово наблюдается активное накопления наледи протяжённостью до 500 метров. На момент обследования наледными водами подтоплено одно домовладение (хозпостройка). При дальнейшем накоплении наледи возможно подтопление семи дворов.


Администрация Тарбагатайского района провела отсыпку противоналедных временных насыпей протяжённостью до 40 метров на реке Куйтунка и река Тарбагатайка – протяжённостью более 400 м. С 12 января введён режим «Повышенная готовность».

Несмотря на все проводимые работы, остаётся угроза дальнейшего развития наледных явлений, в результате чего в зону подтопления могут попасть до 67 жилых домов.

Продолжается работа по наращиванию отвалов вдоль русел рек на опасных местах по мере необходимости. Рассматривается вопрос проведения работ по распиловке льда на реке Куйтунка. По состоянию на 13 января, угрозы подтопления жилых домов нет.


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