Пожары произошли в воскресенье и понедельник
10 января в селе Белоозерск Джидинского района Бурятии горел жилой дом. Этот дом горел также накануне, 9 января.
10 января на момент прибытия добровольных пожарных из дома шёл дым. К ликвидации возгорания и его последствий также был привлечён Селенгинский отряд государственной пожарной службы республики.
Пожар повредил стиральную машину, стену комнаты, пол на общей площади два квадратных метра. Хозяин не пострадал, на момент пожара его не было дома.
Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении. В первый раз пожар в этом доме произошёл, вероятно, из-за нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. О происшествии сообщили на странице 21-й Баунтовского отряда государственной пожарной службы республики.
В Бурятии два дня подряд горел один и тот же дом
Происшествия, Фото:
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