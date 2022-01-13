В Бурятии вандалы осквернили памятник опальному гетману

Неизвестные залили памятник чёрной краской



Памятник гетману Демьяну Многогрешному, установленный в Селенгинском районе Бурятии, осквернили вандалы. Неизвестные замазали таблички на памятники чёрной краской, сообщает районная газета «Селенга». По этому поводу казаки станицы Селенгинской написали коллективное письмо, которое опубликовала газета.



Демьян Многогрешный жил в XVII веке. Участвовал в антимосковском восстании, которое возглавил Иван Брюховецкий. Затем стал одним из первых полковников, которые перешли на сторону гетмана Правобережной Украины Петра Дорошенко. Затем был избран гетманом всей Левобережной Украины. В 1668 году Многогрешный принял подданство России, присягнув царю Алексею Романову.



В 1672 году по доносу казацких старшин, обвинённый в связях с Турцией, был арестован и сослан с семьей в Сибирь. В Иркутске, исполняя казачью службу, получил чин боярского сына. В 1684 году был переведён в Селенгинский острог.



В истории Бурятии Демьян Многогрешный прославился из-за обороны Селенгинского острога в 1688 году. Тогда его военный опыт позволил разбить превышающее в несколько раз монгольское войско, направляемых Китаем. Эта победа убедила местных князей подписать договор о принятии подданства России, которые помогли в 1689 году при подписании Нерчинского договора с Китаем отстоять Забайкалье в составе России.



Демьян Многогрешный умер в Селенгинске в 1703 году или же, согласно другой версии, в монастыре в Иркутске. Похоронен на кладбище Старого Селенгинска. Могила его утеряна, так как надгробную плиту использовали при строительстве собора.



В 2016 году по общественной инициативе и на частные пожертвования был воздвигнут памятник Демьяну Многогрешному. Он установлен на стрелке дорог «Улан-Удэ - Кяхта и Улан-Удэ -Джида», в пади Убиенной близ Новоселенгинска.



И вот недавно неизвестные вандалы осквернили памятник.



- На днях произошёл вопиющий случай! Памятник опальному гетману-селенгинскому казаку осквернили вандалы! Они закрасили памятные доски чёрной краской. Преступление вандалов предстоит оценить органам правопорядка. Но если вовремя не остановить противоправные действия хулиганов, то Селенгинский район может потерять часть богатой истории, туристическую привлекательность и, наконец, славу доброжелательности нашего населения, - говорится в обращении казаков, которое приводит газета «Селенга»



Селенгинские казаки отмечают: то, что сделал противоречивый гетман для нашего края, до сих пор не оценено, отмечая, что Многогрешный сохранил Забайкалье в нынешних границах.









