У жителя Бурятии изъяли более полкилограмма наркотиков

Наркотики нашли транспортные полицейские



У неоднократно судимого за тяжкие преступления 35-летнего жителя Бурятии транспортные полицейские изъяли более 603 граммов наркотиков. Дома у задержанного в Заиграевском районе обнаружили 570 граммов марихуаны, более девяти граммов табака с гашишным маслом и свыше 15 граммов гашиша.



Наркотические вещества изъяли оперативники Улан-Удэнского линейного отдела в ходе доследственной проверки по ранее зарегистрированному сообщению.



За незаконное приобретение и хранение наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

