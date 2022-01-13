Наркотики нашли транспортные полицейские
У неоднократно судимого за тяжкие преступления 35-летнего жителя Бурятии транспортные полицейские изъяли более 603 граммов наркотиков. Дома у задержанного в Заиграевском районе обнаружили 570 граммов марихуаны, более девяти граммов табака с гашишным маслом и свыше 15 граммов гашиша.
Наркотические вещества изъяли оперативники Улан-Удэнского линейного отдела в ходе доследственной проверки по ранее зарегистрированному сообщению.
За незаконное приобретение и хранение наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У жителя Бурятии изъяли более полкилограмма наркотиков
Происшествия, Фото:
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