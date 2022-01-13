В Забайкалье рецидивист пробрался в дом к пенсионерке и изнасиловал её

Также мужчина надругался над пожилой женщиной



38-летний житель Нерчинско-Заводского района Забайкальского края подозревается в совершении изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК РФ), а также насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ).



По версии следствия, 10 января около 23 часов подозреваемый изнасиловал 60-летнюю женщину и совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера.



Преступление было совершено в доме потерпевшей, куда мужчина проник незаконною.



- Следователи задержали подозреваемого, назначены необходимые судебные экспертизы. Завтра злоумышленнику будет предъявлено обвинение. Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за изнасилование. По действующему законодательству за каждое из совершённых преступлений мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

