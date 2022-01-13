Парень вынес из дома ценности и сбежал
22-летний житель города Усолье-Сибирское задержан по обвинению в убийстве.
По версии следствия, 10 января молодой человек в частном жилом доме на улице Луговая убил 66-летнего мужчину. Кроме того, он связал скотчем сожительницу погибшего, и угрожая ей ножом, требовал деньги и ювелирные изделия. Забрав из дома ценное имущество, парень сбежал.
Преступника задержали по горячим следам. Известно, что молодой человек снимал в аренду летнюю кухню на территории этого дома.
Ранее он уже трижды был судим за имущественные преступления.
Усольчанина заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Усольчанин убил пенсионера и связал скотчем его сожительницу
Происшествия, Фото:
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