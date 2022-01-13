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В Иркутской области участились пожары из криптоферм

В Иркутской области участились пожары из криптоферм
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Бытовые электросети не готовы к таким нагрузкам

В Иркутской области 60% пожаров возникает по электротехнической причине, регион в этом на протяжении нескольких лет в «лидерах» по стране. А сейчас и майнинговый «бум» вносит существенный вклад в печальную статистику, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Люди, пользуясь низкими тарифами на электроэнергию, устанавливают специфичное оборудование в квартирах, частных жилых и дачных домах, гаражах. Но в стремлении получить прибыль, пренебрегают требованиями пожарной безопасности. Специалисты подчёркивают: оборудовать криптофермы в жилье, гаражных боксах и т.п. недопустимо – электросети, предназначенные для бытовых нужд, не рассчитаны на подобную нагрузку. Безопасная эксплуатация майнинговых приборов возможна только на подготовленных промышленных сетях при надлежащем обслуживании.

Так, в Рождество, 7 января, пожарные подразделения выезжали в Иркутский район на 15 километр Байкальского тракта, где, по сообщению очевидцев, в ДНТ «Щукино» произошёл пожар. Горели второй этаж и кровля садового дома, существовала угроза перехода огня на строения, стоящие рядом. Возле дома был обнаружен травмированный 58-летний мужчина, получивший ожоги лица и верхних конечностей при попытке самостоятельно потушить пламя. Он был госпитализирован в ожоговое отделение одной из городских больниц.

Чуть позже он рассказал дознавателям МЧС России, что в доме было установлено оборудование для майнинга. Чрезмерная нагрузка на сеть вызвала короткое замыкание и привела к потере имущества – садовый дом был полностью уничтожен огнём, повреждена кровля пристроя. Сам пострадавший до сих пор находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В конце прошлого года были зарегистрированы ещё несколько пожаров. Один из них произошёл днём в многоквартирном доме на улице Розы Люксембург в городе Иркутске. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались двенадцать человек, включая двоих детей. Чудом никто не пострадал. Жизнь жильцов этого дома под угрозу поставили люди, проживающие в квартире на втором этаже. Найти причину возгорания дознавателям не составило труда. На столе в одной из комнат находилось обуглившееся майнинговое оборудование.

Житель города Иркутска, разместивший «ферму» в гаражном боксе на улице Байкальской, лишился иномарки. Бытовой удлинитель, к которому майнер подключил несколько приборов, не выдержал нагрузки и полыхнул. Огонь моментально распространился на личные вещи и автомобиль Toyota Town Ace.

31 декабря 2021 года в гараже на улице Лесной в селе Сосновка Усольского района огнём были повреждены сгораемые части Nissan Qashqai. Как и в предыдущем случае, майнер устроил своему автомобилю опасное «соседство», запитав криптоприборы в одну сеть.

- Это лишь малая часть пожаров, которая происходит на территории Иркутской области по вине майнеров. Сотрудники МЧС России призывают граждан проявлять бдительность и своевременно уведомлять электросетевые компании в случае подозрения на подключение криптоферм к сетям общего пользования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
пожар Иркутская область

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