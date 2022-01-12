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Забайкалец обокрал родную бабушку

Забайкалец обокрал родную бабушку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина планирует наказать нерадивого внука уголовным делом

18-летний житель посёлка Приаргунск Забайкальского края воспользовался телефоном своей пожилой бабушки и перевел на банковский счёт знакомого 44 тысячи рублей. Украденные деньги он потратил, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

О краже женщине сообщили сотрудники полиции. Пенсионерка намерена привлечь внука к уголовной ответственности.

Ранее молодой человек уже судим за мошенничество и привлечен к уголовной ответственности за кражу трёх сотовых телефонов. Решается вопрос о возбуждении очередного уголовного дела.
кража

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