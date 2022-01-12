Забайкалец обокрал родную бабушку

Женщина планирует наказать нерадивого внука уголовным делом



18-летний житель посёлка Приаргунск Забайкальского края воспользовался телефоном своей пожилой бабушки и перевел на банковский счёт знакомого 44 тысячи рублей. Украденные деньги он потратил, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



О краже женщине сообщили сотрудники полиции. Пенсионерка намерена привлечь внука к уголовной ответственности.



Ранее молодой человек уже судим за мошенничество и привлечен к уголовной ответственности за кражу трёх сотовых телефонов. Решается вопрос о возбуждении очередного уголовного дела.

