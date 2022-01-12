Инцидент произошёл в микрорайоне Мостовой
В микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ устраняют последствия выхода вод из реки. Здесь вода затопила проезд под железнодорожными путями.
В настоящее время специалисты МБУ «Комбинат по благоустройству» прочищают русло реки для обеспечения безопасности движения автомобилистов. Уже прочищено 150 метров русла реки, сообщили в пресс-службе мэрии.
Специалисты комбината с помощью гидравлического молота рубят колею для отвода вод в реку, а на местах, куда не проходит гидромолот, колея выпиливается ручным способом с использованием пилы и лома.
На участке работают три человека из мобильной бригады, также задействован один бобкэт и КамАЗ.
Ежедневно ведётся мониторинг состояния вод на участке.
В Улан-Удэ затопило проезд под железнодорожными путями
Происшествия, Фото:
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