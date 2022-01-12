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В Улан-Удэ затопило проезд под железнодорожными путями

В Улан-Удэ затопило проезд под железнодорожными путями
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Инцидент произошёл в микрорайоне Мостовой

В микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ устраняют последствия выхода вод из реки. Здесь вода затопила проезд под железнодорожными путями.

В настоящее время специалисты МБУ «Комбинат по благоустройству» прочищают русло реки для обеспечения безопасности движения автомобилистов. Уже прочищено 150 метров русла реки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты комбината с помощью гидравлического молота рубят колею для отвода вод в реку, а на местах, куда не проходит гидромолот, колея выпиливается ручным способом с использованием пилы и лома.

На участке работают три человека из мобильной бригады, также задействован один бобкэт и КамАЗ.

Ежедневно ведётся мониторинг состояния вод на участке.


подтопление

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