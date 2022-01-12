В Улан-Удэ затопило проезд под железнодорожными путями

Инцидент произошёл в микрорайоне Мостовой



В микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ устраняют последствия выхода вод из реки. Здесь вода затопила проезд под железнодорожными путями.



В настоящее время специалисты МБУ «Комбинат по благоустройству» прочищают русло реки для обеспечения безопасности движения автомобилистов. Уже прочищено 150 метров русла реки, сообщили в пресс-службе мэрии.



Специалисты комбината с помощью гидравлического молота рубят колею для отвода вод в реку, а на местах, куда не проходит гидромолот, колея выпиливается ручным способом с использованием пилы и лома.



На участке работают три человека из мобильной бригады, также задействован один бобкэт и КамАЗ.



Ежедневно ведётся мониторинг состояния вод на участке.





