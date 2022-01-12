Улан-удэнцев разгневал поезд, остановившийся на переезде

фото - ves_ulan_ude_ на фото выделена пожарная машина.









фото - ves_ulan_ude_

Жители улан-удэнского микрорайона Почтовка возмутились остановившемуся на железнодорожном переезде поезду. В результате проезд был закрыт, и образовалась огромная пробка.- Сегодня утром переезд на Почтовке закрыли, как обычно, из-за проходящего состава, но это то дело обычное, уже привыкли. Но тут состав взял и остановился, прямо на переезде. Образовались огромные автомобильные заторы, стояло много людей, все в это время торопятся на работу, в школу, в садик. Некоторые люди, видимо, боясь получить штраф за опоздание, пролазили между составами, рискуя пострадать, - написал подписчик паблика «Аноним 03».По словам местных жителей, со стороны Южлага ехал автомобиль скорой помощи со включёнными сиреной и мигалкой. «Пришлось ехать в объезд по бездорожью, а там ведь больной человек, ему трястись по объездным кочкам. В общем, жесть полная», - продолжил автор поста.В паблике ves_ulan_ude_ местный житель рассказал, что из-за образовавшегося затора не могла проехать пожарная машина.- Творится коллапс. Там пожарная машина не может проехать, потому что поток машин не даёт ей ехать. И сейчас вообще всё встанет, - рассказал мужчина.В комментариях люди писали, что им приходилось выходить из автобусов и проползать под вагоном, чтобы прибыть по своим дела вовремя: «Мы на переезде стояли полчаса! Поезд стоял неподвижно, дорогу закрыл. Нам пришлось выходить из автобуса и идти пешком, и переползать под вагон!».Этот переезд давно беспокоит местных жителей. Улан-удэнцы считают, что проблему решит виадук или туннель: «Давно нужно принять какие-нибудь меры с этим переездом!!! Часто закрыт»,«Это ужас! Каждое утро, такая ситуация!»«Такие проблемы не только там, а по всей Бурятии. Люди страдают из-за переездов. Часами стоят, в то время, когда жизнь кипит»,«Зачем придумывать велосипед, надо этот туннель возле, которого всё едут под железной дорогой, увеличить его размеры и сделать двусторонним. И не надо ни моста, ничего другого, да и дорогу, соответственно, через этот туннель»,«Я сегодня ребёнка в сад повезла, выехали с мужем, думали быстрее будет через туннель, но усилили эту историю пробка. Я вообще обалдела, даже маршрутки там ездили от дома до туннеля нам недалеко, но мы ехали целых полтора часа, ребёнка в сад не увели – опоздали».Один из подписчиков «Анонима 03» сообщил, что поезд остановился не просто так и предположил, что произошла поломка. «Состав встал на переезде не по своей причине, произошла поломка локомотива! Сперва уточните причину, а затем ищите виноватых», - написал он.Недовольных комментаторов становится всё больше, люди просят решить их проблему.