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Улан-удэнцев разгневал поезд, остановившийся на переезде

Улан-удэнцев разгневал поезд, остановившийся на переезде
Происшествия,  Фото:https://vk.com/an0nim_03; instagram.com/ves_ulan_ude_
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Жители улан-удэнского микрорайона Почтовка возмутились остановившемуся на железнодорожном переезде поезду. В результате проезд был закрыт, и образовалась огромная пробка.

- Сегодня утром переезд на Почтовке закрыли, как обычно, из-за проходящего состава, но это то дело обычное, уже привыкли. Но тут состав взял и остановился, прямо на переезде. Образовались огромные автомобильные заторы, стояло много людей, все в это время торопятся на работу, в школу, в садик. Некоторые люди, видимо, боясь получить штраф за опоздание, пролазили между составами, рискуя пострадать, - написал подписчик паблика «Аноним 03».

По словам местных жителей, со стороны Южлага ехал автомобиль скорой помощи со включёнными сиреной и мигалкой. «Пришлось ехать в объезд по бездорожью, а там ведь больной человек, ему трястись по объездным кочкам. В общем, жесть полная», - продолжил автор поста.

В паблике ves_ulan_ude_ местный житель рассказал, что из-за образовавшегося затора не могла проехать пожарная машина.

- Творится коллапс. Там пожарная машина не может проехать, потому что поток машин не даёт ей ехать. И сейчас вообще всё встанет, - рассказал мужчина.

В комментариях люди писали, что им приходилось выходить из автобусов и проползать под вагоном, чтобы прибыть по своим дела вовремя: «Мы на переезде стояли полчаса! Поезд стоял неподвижно, дорогу закрыл. Нам пришлось выходить из автобуса и идти пешком, и переползать под вагон!».


фото - ves_ulan_ude_ на фото выделена пожарная машина.

Этот переезд давно беспокоит местных жителей. Улан-удэнцы считают, что проблему решит виадук или туннель: «Давно нужно принять какие-нибудь меры с этим переездом!!! Часто закрыт»,

«Это ужас! Каждое утро, такая ситуация!»

«Такие проблемы не только там, а по всей Бурятии. Люди страдают из-за переездов. Часами стоят, в то время, когда жизнь кипит»,

«Зачем придумывать велосипед, надо этот туннель возле, которого всё едут под железной дорогой, увеличить его размеры и сделать двусторонним. И не надо ни моста, ничего другого, да и дорогу, соответственно, через этот туннель»,

«Я сегодня ребёнка в сад повезла, выехали с мужем, думали быстрее будет через туннель, но усилили эту историю пробка. Я вообще обалдела, даже маршрутки там ездили от дома до туннеля нам недалеко, но мы ехали целых полтора часа, ребёнка в сад не увели – опоздали».

фото - ves_ulan_ude_
 Один из подписчиков «Анонима 03» сообщил, что поезд остановился не просто так и предположил, что произошла поломка. «Состав встал на переезде не по своей причине, произошла поломка локомотива! Сперва уточните причину, а затем ищите виноватых», - написал он.

Недовольных комментаторов становится всё больше, люди просят решить их проблему.




переезд

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