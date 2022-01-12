Днём 11 января в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии загорелся гараж.
Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
|
12 января
11 января
Популярное
|
В Бурятии сгорел гараж с автомобилем
Происшествия, Фото:
Пожар произошёл в Эрхирике
Днём 11 января в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии загорелся гараж.
Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл в микрорайоне Мостовой
Ещё двое человек доставлены в больницу
Горожане опоздали в детсады и на работу
Пожар произошёл в Эрхирике
Практически все участники крупнейшей кражи получили реальные сроки
Обстоятельства аварии выясняют следователи
Проводится доследственная проверка
Вор воспользовался тем, что мужчина сильно опьянел
Жертвой мошенников стала подруга женщины, чью страницу взломали
На организатора возбудили уголовное дело
Страшное ДТП произошло в пригородном районе
Мужчина обокрал знакомую
Об этом сообщили в Территориальном центре медицины катастроф
Погибли пять собак и два кота
Лошадей загнали в угол и снайперски расстреляли
|
Загрузка...