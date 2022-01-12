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В Бурятии сгорел гараж с автомобилем

В Бурятии сгорел гараж с автомобилем
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл в Эрхирике

Днём 11 января в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии загорелся гараж.

- На момент прибытия пожарных гараж горел с находящимся внутри автомобилем. Открытое горение было ликвидировано за 22 минуты. В результате пожара гараж и автомобиль сгорели полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
пожар

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