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В Улан-Удэ вынесли приговор за кражу 16 миллионов из инкассации

В Улан-Удэ вынесли приговор за кражу 16 миллионов из инкассации
Происшествия, 
Практически все участники крупнейшей кражи получили реальные сроки

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор пятерым мужчинам, которые вынесли более 16 миллионов из Бурятского управления инкассации.

Как сообщал «Байкал-Daily», резонансное преступление произошло в ночь с 1 на 2 января 2021 года. Молодые люди проникли в помещение Бурятского управления инкассации и украли из хранилища 16,250 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для выплаты пенсий.

Вскоре подозреваемые были задержаны. В операции участвовали полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ.

У задержанных изъяли большую часть денег – 13 млн рублей, а также два автомобиля, которые воры успели купить на украденные деньги.


Установлено, что организовал громкую кражу 27-летний улан-удэнец. Он привлёк четырёх знакомых, один из которых работал инкассатором. Организатор обеспечил свою группу необходимыми приспособлениями, автомобилями и руководил всеми действиями.

- Суд признал пятерых участников организованной группы виновными по статье 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Четверо подсудимых получили реальные сроки. Им назначено от 3 до 6 лет в колонии общего режима. Пятому члену группы, учитывая менее активную роль в совершении преступления, назначено 3 года лишения свободы условно.

- Денежная сумма в размере 13 млн рублей изъята в ходе следствия. Иск о возмещении оставшейся суммы будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, - уточнили в прокуратуре.
кража

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