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В столкновении автобуса с грузовиками под Братском пострадали шесть человек

В столкновении автобуса с грузовиками под Братском пострадали шесть человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Обстоятельства аварии выясняют следователи

Вечером 11 января в районе села Кобляково Братского района Иркутской области произошло крупное ДТП. рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Братск - Усть-Илимск» столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. В салоне автобуса находились 40 человек.

По предварительным данным, шесть пассажиров получили травмы, трое из них госпитализированы.

По данному факту начата доследственная проверка по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках доследственной проверки будет изучена необходимая документация о техническом состоянии рейсового автобуса, медосмотре водителя, - сообщили в пресс-службе следственного управления по региону.


ДТП автобус

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