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В Чите бездомная собака напала на девочку

В Чите бездомная собака напала на девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проводится доследственная проверка

10 января в забайкальских СМИ появилась информация о том, что в Чите бездомная собака покусала девочку. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По данным СМИ, бродячая собака напала на девочку в Ингодинском районе Читы.

О происшествии на своей странице в Facebook написал местный общественник и активист Максим Резвых. По его словам, от собаки свою подругу отбивала его дочь. Здесь же он опубликовал фотографию укуса.

«Подругу дочери покусала бездомная агрессивная собака у нас во дворе. Схватила за руку, потом вцепилась в спину. Дочери пришлось отбивать подругу. Вдвоём справились. Собака прокусила руку. Кровь остановили. Травма на руке не серьёзна, вроде. Спину не смотрели. Девочку в травмпункт увезли», - написал общественник.

- Следователи проведут комплекс процессуальных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Будет установлена и опрощена пострадавшая девочка, её родители. Следователи также получат объяснения должностных лиц, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий проживания горожан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
собаки

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