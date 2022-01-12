В Бурятии мужчину, согласившегося выпить с незнакомцем, обокрали

Вор воспользовался тем, что мужчина сильно опьянел



11 января в полицию Селенгинского района с заявлением о краже обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что вечером 8 января на улице познакомился с молодым человеком, который предложил вместе приобрести и распить спиртное.



Доехав на такси до магазина, мужчины купили несколько бутылок алкоголя, употребив его недалеко от торговой точки.



Проснувшись наутро в своей квартире, мужчина обнаружил пропажу сотового телефона, часов и сумки со специальными электромонтажными инструментами. Обстоятельства произошедшего он не смог вспомнить. Ущерб составил около 24 тысяч рублей.



Спустя два дня мужчина обратился в полицию.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего ранее судимого местного жителя.



- В ходе следствия установлено, что после того, как заявитель опьянел на улице, новый знакомый вызвал такси, отвез его домой и помог зайти в квартиру. На выходе из жилища злоумышленник заметил имущество и похитил его. Похищенное изъято полицейскими и возвращено владельцу, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».







