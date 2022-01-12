Об этом сообщили в Территориальном центре медицины катастроф
Во время новогодних праздничных и выходных дней с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Бурятии насмерть замёрз один человек. Об этом сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Представители центра медицины катастроф опубликовали свой краткий отчёт по прошедшим выходным. За это время произошло три чрезвычайные ситуации: крупное ДТП, крупный пожар и отравление суррогатами алкоголя. Всего пострадали 16 человек, из них четверо детей. Погибли шесть человек, из них пять человек на месте, один умер в стационаре на седьмые сутки.
Также, помимо этих ЧС, в новогодние праздники произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 41 человек; 34 бытовых пожаров, где пострадало 10 человек, а пять погибло на месте.
Также случился сход снежной лавины в Саянских горах. В результате происшествия пострадали два человека, одного из которых эвакуировали вертолётом Ми-8 МЧС России в Иркутск. Третий альпинист, 58-летний братчанин, один погиб на месте. Как сообщал «Байкал-Daily», по факту происшествия в горах проводится доследственная проверка.
Что касается других происшествий, то ДТП, унёсшее жизни двух человек, произошло 5 января в Кабанском районе. Водитель Ssang Yong выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo. Водитель Ssang Yong и его супруга скончались на месте, их 10-летняя дочь была госпитализирована. Также в той страшной аварии пострадала семья из Volvo – родители и трое их детей.
9 и 10 января в посёлке Тапхар Иволгинского района произошло массовое отравление спиртосодержащей жидкостью. Шесть человек были госпитализированы, двое из них скончались в больнице.
В Бурятии в новогодние выходные насмерть замёрз человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Об этом сообщили в Территориальном центре медицины катастроф
Погибли пять собак и два кота
Лошадей загнали в угол и снайперски расстреляли
Трое членов банды к настоящему времени уже мертвы
Момент ДТП попал на видео
В Иркутской области незаконно вырубили ценные породы леса на 90 млн рублей
Мужчина ударил женщину кулаком по лицу
Дамбинима Самбуев написал заявление «по собственному»
Пострадали два водитель и пассажир
Угрозу оперативно устранили
Полицейский получил «Тойоту Креста»
Трагедией окончилось застолье, на котором присутствовали восемь человек
Разыскиваемого нашли внимательные росгвардейцы
Девочка больше месяца находилась в коме
Большинство жителей всё же легально купили себе новогодние ёлки